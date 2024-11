Bolsas da Europa sobem após perdas recentes, com impulso de ações de energia e payroll no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 01/11/2024 - As bolsas europeias operam em alta na manhã desta sexta-feira, depois de acumularem perdas por três pregões seguidos, em meio ao bom desempenho de ações de energia e à espera de novos dados do mercado de trabalho dos EUA.

Por volta das 6h35 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,57%, a 508,29 pontos. Apenas o subíndice da indústria petrolífera e de gás subia 1,42%, à medida que as cotações do petróleo saltam com relatos de que o Irã prepara um ataque retaliatório contra Israel nos próximos dias.

No meio da manhã, a atenção dos investidores na Europa vai se voltar para o relatório de emprego dos EUA, o chamado payroll, que será crucial para a decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), na próxima semana.

A atividade manufatureira também está no radar. No Reino Unido, o PMI industrial caiu para 49,9 em outubro, sinalizando a primeira contração no setor desde abril. Nos EUA, estão previstas duas leituras de PMI industrial nas próximas horas.

Às 6h49 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,53%, a de Paris avançava 0,52% e a de Frankfurt ganhava 0,47%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,99%, 0,77% e 0,32%, respectivamente.

