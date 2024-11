Alvo do Manchester United, Rúben Amorim diz que anuncia futuro após jogo do Sporting na sexta

O técnico Rúben Amorim, alvo do Manchester United para substituir Erik ten Hag, prometeu anunciar seu futuro depois do jogo de seu time, o Sporting, contra o Estrela Amadora pelo Campeonato Português nesta sexta-feira.

"Depois do jogo de amanhã teremos a decisão tomada", disse Amorim, que iniciou o Português com nove vitórias em nove rodadas. O treinador de 39 anos conquistou dois títulos nacionais em quatro temporadas e atraiu o interesse do Manchester United, que demitiu Ten Hag na segunda-feira com o time na 14ª colocação do Campeonato Inglês.

Um comunicado do Sporting à Bolsa de Valores de Lisboa informa que o clube inglês estava interessado em pagar a rescisão de Amorim no valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 68 milhões). "É uma negociação entre dois clubes", afirmou Amorim nesta quinta-feira. "Nunca é fácil. Eles têm que conversar."

Os clubes negociam para que a transferência se concretize na próxima Data Fifa. Se isso se concretizar, o primeiro jogo de Rubén Amorim comandando o Manchester United será no dia 24 de novembro, contra o Ipswich.

Antes disso, na terça-feira, Sporting recebe o Manchester City pela Liga dos Campeões. O técnico também estava cotado para se transferir para o time azul de Manchester, já que Pep Guardiola não se comprometeu publicamente a renovar o contrato com o clube que termina nesta temporada.

Após a demissão de Ten Hag, o Manchester United foi comandado pelo interino Ruud van Nistelrooy na quarta-feira e venceu o Leicester por 5 a 2 pela Copa da Liga Inglesa. Ex-atacante do time, o holandês Van Nistelrooy voltou da aposentadoria para ajudar seu compatriota Ten Hag.

Van Nistelrooy disse nesta quinta-feira que o clube foi claro sobre sua condição de técnico interino. "Fiquei feliz com isso", disse ele. "Senti que fui chamado para ajudar o clube a avançar nesta situação. Obviamente a saída do Erik foi difícil."

O ex-atacante tem contrato como assistente até a próxima temporada e disse que é preciso mudar e adotar a mentalidade de vencer. "No final 75 mil pessoas estão esperando e comemorando, e milhões estão assistindo em casa."