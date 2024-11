Galvão aprova série sobre Senna e se diz surpreso ao ser representado na obra

O narrador Galvão Bueno aprovou a série Senna, do Netflix, na qual ele é representado na época em que era repórter esportivo e fazia a cobertura da Fórmula 1. O comunicador se disse surpreso por ser representado numa obra deste tipo. "É uma coisa que eu não imaginei que fosse acontecer", afirmou.

"Mas é a história de um grande personagem, é a história de uma pessoa que passou à condição de ídolo, nosso herói das madrugadas, das manhãs de domingo. Eu me lembro com muita alegria, muita saudade, de um grande amigo, de um irmão mais novo", declarou Galvão, antes do Gala Dinner, evento promovido pelo Instituto Ayrton Senna, em São Paulo.

Na série, a ser lançada no dia 29 de novembro, o narrador é representado pelo ator e humorista Gabriel Louchard. "Tem alguém fazendo o meu papel lá", disse Galvão, entre risos. "Andei conversando com ele, ele me perguntou como é que faz, eu disse: ah, cara, se vira! Não é fácil, não", declarou, bem humorado.

Sem dar detalhes sobre a série, da qual já viu os episódios, Galvão afirmou ter gostado do resultado final. "Está muito bacana", pontuou, antes de lembrar das histórias com o ídolo nacional. "Algumas das nossas histórias são impublicáveis. As sacanagens que ele fazia comigo, as sacanagens que eu fazia com ele", declarou.

Emocionado, o narrador disse que ainda sente saudades do tricampeão mundial. "Os heróis não morrem nunca", afirmou.