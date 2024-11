Fitch: Crescimento da zona do euro começa a se recuperar lentamente

O crescimento da zona do euro está lentamente começando a se recuperar, já que o aumento dos salários reais cria um cenário mais favorável aos gastos dos consumidores, conforme destacado no mais recente relatório da Fitch Ratings.

O crescimento do PIB da zona do euro aumentou a 0,9% no terceiro trimestre, em relação ao ano anterior, o ritmo anual mais robusto desde o segundo trimestre de 2023, citou a Fitch. Os detalhes completos das contas nacionais das quatro maiores economias da zona do euro ainda não foram divulgados, mas os gastos dos consumidores parecem estar dando alguns sinais: o crescimento do consumo acelerou para 0,5% trimestre a trimestre na França no terceiro trimestre e para 1,1% na Espanha, diz a Fitch. A agência federal de estatísticas da Alemanha também informou que o consumo aumentou neste trimestre, após uma queda de -0,2% no anterior, segundo a análise.

O relatório mostra que a inflação medida pelo IHPC desacelerou para 2% ao ano na zona do euro, enquanto o crescimento dos salários nominais permanece acima de 4% ao ano. "Essa combinação está resultando em um aumento acentuado dos salários reais. Com o emprego ainda em expansão, isso está aumentando a renda do trabalho real das famílias, o que deve ajudar os gastos dos consumidores", explica a Fitch.