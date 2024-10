Guarani atinge 97% de chance de queda e faz contas para enfrentar o Goiás na Série B

Campeão brasileiro em 1978, o Guarani está muito perto de ser rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro e retornar à Série C após oito anos. O 'Bugre' até poderia ser rebaixado matematicamente na próxima rodada dependendo dos resultados, mas o jogo da arquirrival Ponte Preta não deixará isso ter chance de acontecer.

O Guarani entra em campo no sábado, às 17h, quando visita o Goiás no Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO), pela 35ª rodada. O time paulista está na lanterna (20º) com 31 pontos, enquanto o adversário ocupa o oitavo lugar com 51.

Se perder para o Goiás, só poderá chegar a 40 pontos. Ainda assim conseguiria ultrapassar os outros três do Z-4, CRB (36), Ituano (34) e Brusque (33), mesmo que eles vençam nesta rodada.

Além do trio, precisaria ultrapassar mais um. Os quatro primeiros times fora do Z-4 teriam chances de ultrapassar os 40 pontos. Chapecoense e Paysandu têm justamente 40 pontos, seguidos por Botafogo, com 39, e Ponte Preta, com 38.

Entretanto, há um confronto direto nesta rodada entre Ponte Preta e Paysandu, que não permite a combinação de resultados citada. Ou seja, mesmo que perca o jogo e Chapecoense e Botafogo ultrapassem os 40 pontos, o Guarani ainda poderia, matematicamente, ultrapassar Ponte Preta ou Guarani.

Apesar desses cálculos, a chance de o Guarani escapar do rebaixamento é muito baixa. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) calcula que o time tem 97,2% de chance de cair. Depois do Goiás, o Guarani ainda encara o Amazonas, em casa, Brusque, fora, e Ceará, novamente em casa.