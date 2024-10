Lewis Hamilton homenageia Senna e Brasil em sua chegada a Interlagos para o GP de São Paulo

Lewis Hamilton compareceu ao Autódromo de Interlagos nesta quinta-feira com trajes em homenagem ao Brasil e a Ayrton Senna, ídolo do automobilismo nacional. O britânico estará na pista paulistana a partir desta sexta-feira, com a realização do treino livre e do classificatório para a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.

Além disso, Hamilton foi o escolhido para participar de um tributo a Senna durante o fim de semana. No sábado, após o treino classificatório, o britânico da Mercedes pilotará a McLaren com a qual o brasileiro foi bicampeão mundial de Fórmula 1, em 1990.

Em sua chegada ao autódromo paulistano, Hamilton vestiu uma camiseta branca com uma imagem de Senna usando seu capacete tradicional e uma frase: "Descanse em paz, Ayrton Senna".

O britânico também ousou com uma calça verde, com a bandeira do Brasil em destaque na perna direita. Em 2022, Hamilton recebeu o título de cidadão honorário do País, em cerimônia realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília. À época, dedicou a honraria a Senna. "Sou um de vocês", disse o piloto heptacampeão mundial.

Hamilton passou férias no Brasil na virada do ano e visitou praias na Bahia, em Trancoso. O piloto também esteve no Rio de Janeiro durante esse período.

O piloto sete vezes campeão mundial ocupa a modesta sexta colocação na classificação de pilotos, com 189 pontos, e está fora da briga pelo octa. Em sua disputa interna com George Russell, ele leva a melhor por apenas 12 pontos. Essa é a última vez em que Hamilton pilotará uma Mercedes em Interlagos. A partir de 2025, ele estará a bordo da Ferrari.