Calor e chuva: veja como fica a previsão do tempo para novembro no Brasil

A previsão do tempo indica que para o mês de novembro as temperaturas devem se manter acima da média em grande parte do Brasil. Com relação às chuvas, a expectativa é que permaneçam com volume normal e médio em diversos Estados. Mas em partes do Nordeste e Centro Oeste, a tendência é de menor precipitação, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para a maioria dos municípios do Estado de São Paulo, a projeção aponto para chuvas mais regulares e temperaturas mais amenas.

Possibilidade de calor acima da média?

Há expectativa para a ocorrência de alguns dias de calor em excesso, principalmente em áreas do norte das regiões Norte e Nordeste, onde as temperaturas médias poderão ultrapassar os 28ºC.

Em outras localidades, as temperaturas tendem a ficar mais baixas. "Em alguns pontos do leste da região Sudeste e região Sul, são previstas temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo da média em algumas localidades, devido a ocorrência de dias consecutivos com chuva que podem amenizar a temperatura", acrescenta o Inmet.

Algumas regiões devem permanecer com dias chuvosos

De acordo com Inmet, para o mês de novembro, a previsão indica que as chuvas devem permanecer entre normal e média em grande parte da região Sudeste, Goiás, centro-leste do Mato Grosso, Acre, Roraima, noroeste e sudeste do Amazonas.

"Em grande parte da região Nordeste, centro-norte do Pará, Amapá, Roraima, bem como o sudoeste do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, são previstas chuvas próximas e abaixo da média", projeta o Inmet.

A previsão indica pouca chuva para o nordeste da região amazônica e grande parte da região Nordeste aponta para uma redução dos níveis de umidade no solo, principalmente na região que abrange os Estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Já para as regiões Centro-Oeste e Sudeste, o mês de novembro será marcado pela recuperação dos níveis de umidade no solo, devido a previsão de chuvas mais regulares.

Em grande parte da Região Sul, a previsão é de chuvas próximas à média histórica e os níveis de umidade no solo devem permanecer elevados.

No Rio Grande do Sul, há expectativa para precipitação na faixa normal e parte dos municípios, com algumas localidades acima da média.