Lucro da Kepler Weber cai 10,4% no 3º trimestre e atinge R$ 59,6 milhões

A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, registrou queda de 10,4% no lucro líquido do terceiro trimestre de 2024, totalizando R$ 59,6 milhões, em comparação com R$ 66,6 milhões em igual período do ano anterior. A receita líquida cresceu 8,2%, alcançando R$ 439,1 milhões, ante R$ 405,6 milhões um ano antes, relatou a empresa na quarta-feira, 30, depois do fechamento do mercado financeiro.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado do trimestre atingiu R$ 97,6 milhões, com margem de 22,2%, representando um crescimento de 21% frente aos R$ 80,7 milhões e margem de 19,9% registrados no terceiro trimestre de 2023.

"Ambos os indicadores permaneceram em patamares saudáveis, evidenciando a eficácia da nossa estratégia operacional e a robustez do nosso modelo de negócio", disse a mensagem da administração.

"Ao longo dos últimos anos, a diversificação de segmentos tem se mostrado cada vez mais assertiva, com resultados expressivos, como ocorreu com Negócios Internacionais. Julho foi o melhor mês da história da companhia em vendas para outros países, totalizando R$ 43 milhões", comentou o CEO da Kepler Weber, Bernardo Nogueira, em nota.

O segmento de Fazendas registrou seu melhor resultado do ano, com receita líquida de R$ 141,8 milhões no trimestre, leve queda de 2,7% na comparação anual. "Esse resultado destaca a resiliência da companhia e sua capacidade de manter uma performance positiva, mesmo diante dos desafios enfrentados pelos agricultores", pontuou a mensagem.

A Agroindústrias alcançou R$ 156,6 milhões em receita líquida no trimestre, avanço de 1,6%. A Kepler Weber reforça que "o impulso das agroindústrias da região Sul do país que após anos de desafios causados pela escassez hídrica e condições produtivas adversas, voltaram a investir fortemente".

Em Negócios Internacionais, a receita líquida aumentou 63,6%, para R$ 51,2 milhões.

No segmento de Portos e Terminais, a receita líquida foi de R$ 17,4 milhões no terceiro trimestre de 2024, número cinco vezes maior em comparação ao mesmo período de 2023.

Segundo a Kepler Weber, o resultado "reflete a solidez de três projetos em fase de implantação na região do Matopiba, Bioma do Cerrado que compreende 4 Estados, sendo dois destinados a grãos e um a fertilizantes".

No segmento de Reposição e Serviços, houve aumento de 1,1% na receita, para R$ 72,1 milhões.

A empresa encerrou o trimestre com caixa de R$ 457,9 milhões e distribuiu R$ 30 milhões em dividendos intermediários em julho de 2024 e R$ 15,4 milhões em juros sobre capital próprio em agosto. No mercado acionário, as ações apresentaram desvalorização de 8,9% em relação a dezembro de 2023, com liquidez média diária de R$ 10,3 milhões em setembro.