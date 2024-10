Índice de custo de emprego nos EUA sobe 0,8% no 3º trimestre

O índice de custo de emprego dos EUA subiu 0,8% no terceiro trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 31, pelo Departamento do Trabalho norte-americano. O resultado veio um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que projetavam aumento de 0,9% no período.

Na comparação anual, o índice de custo de emprego avançou 3,9% entre julho e setembro, também abaixo do consenso da FactSet, de acréscimo de 4,0%.