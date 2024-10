Preços do etanol e gasolina sobem em SP e diesel fica estável, mostra pesquisa do Sem Parar

Uma análise comparativa dos preços dos combustíveis entre setembro e outubro revela um aumento nos valores nas bombas de São Paulo, com etanol e gasolina registrando altas em outubro, enquanto o diesel se manteve estável, de acordo com o levantamento mensal do Sem Parar.

O estudo aponta que o preço do etanol aditivado teve um acréscimo de 2,3%, passando de R$ 4,22 para R$ 4,31. Já o etanol comum viu seu valor aumentar em 2%, indo de R$ 3,76 para R$ 3,83.

A gasolina comum registrou uma alta de 1,5%, com o preço por litro subindo de R$ 5,68 para R$ 5,76.

Por outro lado, a gasolina aditivada manteve-se praticamente estável, com uma leve variação negativa de 0,1%, fixando-se em R$ 6,42 por litro.

O diesel comum teve um leve aumento de 0,7%, de R$ 6,10 para R$ 6,14, enquanto o diesel aditivado apresentou uma pequena redução de 0,2%, de R$ 6,22 para R$ 6,21.

O levantamento também destacou as diferenças de preços entre as regiões da capital. Na zona norte, os consumidores encontraram os menores preços para a maioria dos combustíveis. O diesel aditivado, por exemplo, foi vendido a R$ 5,99, e o diesel comum a R$ 6,21. Em contraste, na zona sul, o diesel comum alcançou o valor de R$ 6,42.

O etanol aditivado e o comum também foram mais acessíveis na zona norte, com preços de R$ 3,76 e R$ 3,57, respectivamente. A gasolina aditivada e a comum seguiram a mesma tendência, com os menores preços registrados na zona norte, a R$ 5,92 e R$ 5,40, respectivamente.