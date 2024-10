Stellantis divulga receita de 33 bilhões de euros no 3º trimestre, queda de 27%

A Stellantis, multinacional criada a partir da fusão das montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, teve receita de 33 bilhões de euros no terceiro trimestre de 2024, 27% menor do que a de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 31. O resultado, porém, ficou praticamente em linha com a previsão de analistas, de 33,08 bilhões de euros. A queda na receita foi atribuída principalmente a uma desaceleração de 20% nos embarques de veículos. Fonte: Dow Jones Newswires.