Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após BoJ e com eleição dos EUA no radar

Por Sergio Caldas

São Paulo, 31/10/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após o Banco do Japão (BoJ) deixar seu juro básico inalterado e em meio a incertezas da eleição presidencial dos EUA da próxima semana.

Em Tóquio, o índice Nikkei caiu 0,50%, a 39.081,25 pontos, após o BoJ manter sua principal taxa de juro em 0,25%, como previsto, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,45% em Seul, a 2.556,15 pontos, e o Hang Seng cedeu 0,31% em Hong Kong, a 20.317,33 pontos.

Riscos ligados à eleição presidencial nos EUA, onde os candidatos Kamala Harris e Donald Trump aparecem virtualmente empatados, pesaram nos negócios asiáticos. O Japão também enfrenta incertezas políticas, após o partido governista perder a maioria na câmara baixa do Parlamento, em eleição do último fim de semana.

Na China continental, por outro lado, os mercados apresentaram desempenho positivo após pesquisa oficial mostrar que o PMI industrial chinês avançou para 50,1 em outubro, sugerindo que a manufatura voltou a se expandir pela primeira vez em sete meses. O Xangai Composto subiu 0,42%, a 3.279,82 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 0,92%, a 1.991,76 pontos.

Em Taiwan, a bolsa não operou hoje devido a um feriado.

Na Oceania, a bolsa australiana teve perdas pelo segundo pregão seguido, com queda de 0,25% do S&P/ASX 200, a 8.160,00 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com