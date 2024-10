Tomás Covas será candidato em 2026? Aaiba quais os planos políticos do filho de Bruno Covas

Horas antes de vencer o segundo turno da eleição em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) "lançou" Tomás Covas, filho do ex-prefeito Bruno Covas, como candidato a deputado nas eleições gerais de 2026. No domingo, 27, Nunes acompanhou a votação de Tomás Covas, que foi questionado durante uma fala à imprensa sobre a possibilidade de se candidatar a algum cargo no próximo pleito. Nesse momento, Nunes interveio e disse: "Vai ser deputado. Estou lançando ele aqui para 2026".

"É uma responsabilidade muito grande, então vou procurar me preparar agora para estar pronto daqui a dois anos", afirmou o filho de Bruno Covas, que também admitiu que o cargo pretendido, por ora, é na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). "Eu, pessoalmente, acho que deputado estadual seria um primeiro passo mais interessante e tranquilo do que federal", disse.

Tomás Covas Lopes carrega o sobrenome do ex-governador paulista Mário Covas, de quem é bisneto. Ele também é parente de Mário Covas Neto, ex-vereador da capital paulista e tio de Bruno. Aos 18 anos, ele já possui um cargo comissionado na Prefeitura de São Paulo, atuando como coordenador de políticas para a juventude na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A remuneração bruta da função é de R$ 10,5 mil. Em valor líquido, o rendimento mensal é de R$ 8,1 mil.

Ao longo do primeiro semestre, o PSDB da capital paulista rachou entre os adeptos de uma candidatura própria e os que defendiam um apoio da sigla à reeleição de Ricardo Nunes. O impasse levou a uma debandada da bancada do partido na Câmara Municipal, que perdeu todos os seus integrantes durante a janela partidária.

O dilema também rachou a família Covas: enquanto Mário Covas Neto apoiou a candidatura própria dos tucanos, com o apresentador de TV José Luiz Datena, Tomás Covas apoiou Ricardo Nunes, que havia sido o vice-prefeito de seu pai. Enquanto Nunes se reelegeu para mais quatro anos à frente do Executivo paulistano, Datena foi derrotado no primeiro turno com 1,84% dos votos válidos, a pior votação da história do PSDB na cidade de São Paulo.