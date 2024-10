City é eliminado pelo Tottenham na Copa da Liga Inglesa; Casemiro faz dois em goleada do United

Líder isolado do Campeonato Inglês, o Manchester City está eliminado da Copa da Liga Inglesa. Nesta quarta-feira, pelas oitavas de final, Pep Guardiola optou por descansar suas principais estrelas - Haaland nem entrou - e a equipe acabou se despedindo com a primeira derrota na temporada, por 2 a 1, em Londres. Para piorar, ainda viu o brasileiro Savinho deixar o campo de maca, machucado e chorando bastante.

O primeiro revés do City após 11 vitórias e quatro empates na temporada veio com apenas 24 minutos, tempo que o Tottenham precisou para anotar seus dois gols. A vantagem poderia ser maior se o time aproveitasse os tantos contra-ataques do segundo tempo. No fim ainda deu tempo do brasileiro Richarlison, cara a cara, parar no goleiro Ortega.

Mesmo com diversos titulares no banco, casos de Haaland, Ederson, Akangi e Bernardo Silva, o então invicto Manchester City começou a partida tentando se impor no ataque para abrir frente e ter tranquilidade na partida. A ousadia custou caro e o time visitante acabou sofrendo um contra-ataque gigante, ficando em desvantagem com menos de cinco minutos. Kulusevski recebeu livre na ponta direita e cruzou rasteiro para batida precisa de Timo Werner.

Pep Guardiola sabia que jogar atrás do placar na casa do Tottenham era complicado, por isso colocou o time todo à frente no começo de jogo, assumindo o risco. O City se expôs e acabou vazado da maneira que não gostaria, pego de surpresa.

Necessitando do empate, o City esbarrava na boa defesa do time londrino de Ange Postecoglou e acabou novamente vazado. Aos 24 minutos, cobrança de escanteio curta, Kulusevski tocou para trás para bela batida colocada de Sarr, sem chances a Ortega.

A primeira grande chance para o City diminuir veio aos 42, em passe encontrando Foden livre na área. O atacante fez pose para o voleio, mas mandou para o alto e lamentou bastante o erro. No último lance antes do intervalo, o cruzamento passou por toda a marcação e sobrou para Matheus Nunes reduzir a desvantagem.

O Tottenham voltou do vestiário postado atrás e só esperando para encaixar novo contragolpe e "decidir" a partida. E teve a oportunidade com Timo Werner, que partiu do seu campo em velocidade e sozinho, logo aos seis minutos. A torcida se levantou para celebrar o gol, mas a batida passou raspando. Aos 9 quem surgiu livre foi Kulusevski, que optou pela batida e parou em Ortega.

O momento de apreensão na partida veio aos 15 minutos quando Savinho foi ao chão com dores no pé direito e não conseguiu se levantar. Até tentou, mas voltou ao gramado. Acabou substituído de maca e chorando copiosamente. O City sentiu a lesão do brasileiro e viveu momentos de instabilidade no campo. Richarlison, substituto de Timo Werner, saiu de frente com Ortega e bateu para defesa do goleiro a chance de definir a vaga.

Nos minutos finais, em gigante pressão, o City esteve bem perto do empate com batida de Wright raspando e, depois, com O'Reilly, que viu Bissouma cortar sua finalização em cima da linha. O defensor vibrou bastante. O árbitro deu seis minutos de acréscimos, insuficientes para os visitantes buscarem a igualdade e levarem a decisão aos pênaltis.

UNITED DESENCANTA SEM TEN HAG

Em seu primeiro jogo sem o comando de Erik Ten Hag, demitido na segunda-feira, o Manchester United contou com dois gols do volante brasileiro Casemiro para superar o Leicester, por 5 a 2 em Old Trafford.

Em um primeiro tempo elétrico, com seis gols, Casemiro foi o destaque. Aos 14 minutos, recebeu passe de Garnacho e, de longa distância, mandou no ângulo. O argentino ampliou pouco depois, aproveitando bom cruzamento de Dalot.

O Leicester esbanjou uma reação com El Khanoouns, aos 33 minutos. Mas nem teve tempo de celebrar e o United já anotava mais uma vez. Bruno Fernandes anotou pela primeira vez na temporada em cobrança de falta desviada pela barreira.

Casemiro foi às redes pela segunda vez já na reta final da etapa. Após cabecear e acertar as duas traves, o brasileiro aproveitou o rebote para transformar a vitória em goleada. Mas o Leicester queria seguir vivo na partida e Coady descontou antes do descanso.

Bruno Fernandes anotou pela segunda vez na partida após ganhar presente de Okoli. O United trocava passes de primeira, mas errou. O zagueiro recebeu e optou por recuar ao goleiro. Acabou servindo o português, que driblou o goleiro e fez o quinto, definindo a goleada.

ARSENAL E LIVERPOOL AVANÇAM E CHELSEA DECEPCIONA

Outros três gigantes jogaram nesta quarta-feira, com Arsenal e Liverpool confirmando o favoritismo e o Chelsea dando adeus com derrota diante do Newcastle, gols de Isak e de Disasi, contra.

O Arsenal visitou o Preston North End e não teve trabalho para avançar, com triunfo por 3 a 0. O brasileiro Gabriel Jesus abriu o placar e depois deu a assistência para Nwaneri ampliar. No segundo tempo, Havertz definiu.

Já o atual campeão Liverpool ganhou mais apertado na visita ao Brighton. Depois de abrir do 2 a 0 com gols de Gakpo, no Falmer Stadium, viu um fim de jogo maluco quase complicar a vitória por 3 a 2. Adingra diminuiu, Luis Díaz fez o terceiro aos 40, mas Lamptey novamente descontou, aos 45, garantindo uma pressão final. A equipe de Arne Slot, porém, soube se fechar para avançar.

No outro jogo do dia, o Aston Villa foi surpreendido em seus domínios ao levar 2 a 1 do Crystal Palace. Eze colocou os visitantes em vantagem, Durán empatou, mas Kamada definiu.