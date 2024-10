Fifa anuncia 1º patrocínio para o Mundial de Clubes e diminui a desconfiança sobre a competição

A Hisense, empresa estatal da China que vende eletrodomésticos e eletrônicos foi anunciada pela Fifa na manhã desta quarta-feira, como a primeira patrocinadora do novo Mundial de Clubes, que vai acontecer em 2025. O comunicado vem em um momento no qual a competição sofre pressão de outros clubes e entidades esportivas, que questionavam a falta de orçamento para a realização do torneio.

Recentemente o presidente da La Liga, Javier Tebas, disse que a Fifa não tinha os patrocínios que havia orçado e, portanto, a competição deveria ser retirada do calendário. O acordo com a Hisense acontece duas semanas depois deste discurso e pode servir para diminuir a desconfiança em torno do Mundial de Clubes.

Uma nota divulgada pela federação celebrou o acerto que foi comemorado em Xangai, com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, e o presidente do Hisense Group, Jia Shaoqian. Essa não é a primeira vez que a empresa se relaciona com a entidade. Em 2017 a Hisense assinou como uma das patrocinadoras da Copa do Mundo masculina.

Segundo a Fifa, o acordo abre caminho para que novos patrocínios sejam fechados e anunciados nas próximas semanas. O Mundial de Clubes de 2025, ou "Super Mundial" vai acontecer entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 e vai reunir 32 clubes de todo o mundo. A ideia é que ele aconteça a cada quatro anos.

Três clubes brasileiros já estão classificados para a competição: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. O Brasil pode ter o maior número de equipes no torneio caso Atlético Mineiro ou Botafogo vençam a Libertadores de 2024.