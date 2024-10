'Deadpool & Wolverine' ganha data de estreia no streaming

Nesta quarta-feira, 30, foi anunciada a data de estreia de Deadpool & Wolverine nas plataformas digitais. O aguardado filme, estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, estará disponível no Disney+ a partir de 12 de novembro.

Com uma bilheteria mundial de mais de 1,27 bilhão de dólares (cerca de R$ 6 bilhões), o longa se tornou a 15ª maior bilheteria da história e a oitava mais lucrativa da Marvel, ultrapassando o sucesso de Barbie.

A trama acompanha Deadpool, o irreverente alter ego de Wade Wilson, enquanto ele enfrenta uma ameaça capaz de destruir o Multiverso. Para deter essa catástrofe, ele precisa da ajuda de Wolverine. No entanto, ao reencontrar o velho amigo, Deadpool se depara com uma versão abatida e desiludida do herói. Mesmo com as diferenças, os dois se unem para salvar o mundo.

A produção marca a transição de Deadpool para o Universo Cinematográfico da Marvel e também celebra o retorno de Hugh Jackman ao papel de Wolverine, sete anos após seu último filme.