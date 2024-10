Até dezembro, saldo acumulado do Caged deve ficar na ordem de 2 milhões, diz ministro

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira, 30, que, até dezembro, no acumulado do ano, o saldo positivo de vagas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) deve ficar na ordem de dois milhões.

Já em dezembro, o ministro disse que deve ser registrado um saldo negativo em torno de 400 mil vagas.

"É a rotina ano a ano", avaliou Marinho, após divulgação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente ao mês de setembro.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, após a criação de 239.113 vagas em agosto (dado revisado nesta quarta-feira), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 247.818 carteiras assinadas em setembro, de acordo com o Caged.