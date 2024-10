José de Abreu e Murilo Rosa se desculpam após acordo na Justiça

José de Abreu e Murilo Rosa chegaram a um acordo amigável após desentendimento que começou com uma entrevista de Maria Zilda alguns meses atrás. Na manhã desta quarta-feira, 30, os dois publicaram retratações públicas em suas redes sociais.

Os dois se reuniram em uma audiência na 19ª Vara Criminal do Rio de Janeiro na terça-feira, 29. "Eu, José de Abreu, gostaria de me retratar publicamente pelas postagens realizadas nas minhas redes sociais referentes ao sr. Murilo Rosa. Reconheço que as referidas postagens não são verdadeiras e foram ofensivas. Peço desculpas pelos ataques dirigidos injustamente a sua pessoa e ao que tenha causado a seus familiares", começou Zé de Abreu.

O ator ainda reconheceu que distorceu a expressão "Murilar", termo criado carinhosamente por Jayme Monjardim. No comunicado, ele reiterou que as postagens nas quais se refere a Murilo Rosa não condizem com a verdade ou com o profissional e pessoa que ele é. "Enfim, vida que segue", finalizou.

Em seguida, Murilo Rosa também se pronunciou. "O perdão nos leva a lugares surpreendentes e hoje foi assim... Palavras gentis de José de Abreu se desculpando, com afeto e sinceridade. Acreditei. O juiz terminou a audiência dizendo palavras entusiasmadas e fiquei muito feliz com isso. Foi um bom momento para todos. Aplaudir o conflito dos outros é fácil, quero ver aplaudir a paz."

Relembre a polêmica

Em 2020, Murilo Rosa e Maria Zilda Bethlem abriram uma live na qual a atriz disse que José de Abreu tinha mau hálito na época em que fizeram par romântico na novela Bebê a Bordo, em 1988. "Era uma coisa insuportável. Evidentemente, ele bebia. Era cena externa, ele já tinha o cheiro de suor, mais o de cigarro, mais o da bebida. Era uma coisa insuportável! O Zé era um bicho", disse.

No início deste ano, o trecho foi resgatado e revoltou José de Abreu, que acusou a atriz de ter traído seu marido com ele na época das gravações da novela. Em seu pronunciamento, o ator criticou o comportamento de Murilo Rosa: "Se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo murilar, ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele, mais, não falo, não merece".

Dois dias depois, Rosa respondeu a fala do ator e falou sobre a novela A Casa das Sete Mulheres, na qual trabalharam juntos.

"Jayme Monjardim criou um termo carinhoso e até hoje me pergunta onde eu estou Murilando ... Ali, naquele camarim, quem viu, presencial um rato se encolhendo em sua insignificância. A vida passa. Passa rápido ... e ainda o rato se preocupa com o seu hálito", disse.