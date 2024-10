Governo francês segue mobilizado para bloquear acordo entre UE e Mercosul, diz ministra

O governo francês continua mobilizado para bloquear a ratificação do acordo entre União Europeia e Mercosul, disse a ministra do Comércio do país, Sophie Primas, durante sessão de perguntas de parlamentares ao governo.

"Se este acordo é bom para o comércio, não é bom para a agricultura e o ambiente", afirmou ela, notando que é preciso convencer os legisladores europeus de que há outro arranjo possível.