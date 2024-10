Morelos, que pertence ao Santos, rompe silêncio e se pronuncia sobre acidente de trânsito

Dias após se envolver em um acidente de trânsito na Colômbia, o centroavante Morelos, emprestado pelo Santos ao Atlético Nacional, comentou sobre o episódio nesta terça-feira. No comunicado, o jogador não negou o fato de ter ingerido bebida alcoólica, mas afirmou estar colaborando com as investigações e disse estar prestando apoio à vítima.

"Quero compartilhar com vocês que, dias atrás, me envolvi em um acidente de trânsito enquanto ia para o treino. Embora tenha sido uma situação inesperada infelizmente uma pessoa ficou ferida. Desde esse momento estou empenhado em colaborar na sua recuperação e em dar toda a minha disposição às autoridades para que os fatos sejam esclarecidos de forma justa", diz parte do texto da postagem em suas redes sociais.

No acidente, o carro do ex-atleta do Santos bateu em uma moto e o condutor sofreu diversos ferimentos. Após ser socorrido, ele precisou ser submetido à cirurgia.

De acordo com a imprensa colombiana, a polícia informou que Morelos estava embriagado enquanto dirigia o veículo. Ele teve a habilitação suspensa e uma investigação foi aberta.

No complemento da postagem, Morelos pediu desculpas pelo problema extracampo e agradeceu a solidariedade que recebeu dos companheiros e também da diretoria do Atlético Nacional.

"Lamento sinceramente qualquer inconveniente que este incidente possa ter causado ao clube e aos meus companheiros. Agradeço profundamente o apoio que sempre me deram e lamento ter causado preocupação a quem confia no meu compromisso. Obrigado, fãs, pelo apoio incondicional. Continuo focado e mais empenhado do que nunca em defender estas cores com dedicação e paixão".

Contratado pelo Santos no segundo semestre de 2023, Morelos perdeu espaço na equipe com a chegada do técnico Fábio Carille. Após uma decisão da diretoria, o jogador acabou emprestado ao Atlético Nacional.