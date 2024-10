Spread médio do crédito livre cai de 28,6pp em agosto para 28,4pp em setembro, diz BC

O spread médio em operações de crédito livre caiu de 28,6 pontos porcentuais em agosto para 28,4 pontos em setembro, informou o Banco Central nesta quarta-feira. Ele oscilou de 40,6 para 40,8 pontos no segmento de pessoa física e de 9,9 para 9,4 pontos nas operações para empresas.

O spread é a diferença entre o custo de captação de recursos pelos bancos e o que é efetivamente cobrado dos clientes finais (famílias e empresas) em operações de crédito.

O spread médio do crédito direcionado, com recursos da poupança e BNDES, passou de 4,2 pontos em agosto para 4,0 pontos em setembro. O spread do crédito total, que inclui livre e direcionado, oscilou de 18,5 para 18,4 pontos.