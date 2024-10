Simulado e palestra buscam tranquilizar vizinhos da Recap

Moradores da região do Parque Capuava e arredores, em Santo André, têm em comum o sentimento de preocupação e insegurança com a possibilidade um acidente acontecer na Recap (Refinaria de Capuava), da Petrobras. Por isso mesmo, a companhia realizou nesta terça-feira (29) mais um simulado de evacuação no complexo, que fica em Mauá, na divisa com o município andreense.

O exercício feito nesta terça-feira (29) simulou um acidente com vazamento de gás e explosão. Os moradores do Capuava foram orientados a deixarem suas casas durante o simulado, seguindo exatamente o plano de evacuação de uma situação real e dirigindo-se ao ponto de encontro, localizado no Instituto Seci (Rua Ilíria, 73), mas muitos relataram dúvidas sobre a real segurança da área e os possíveis riscos de um acidente verdadeiro.

A despachante Andreia Fabiana Cardoso, 44 anos, participou da atividade para entender as medidas de segurança adotadas pela empresa. “Realmente a gente se sente inseguro, mas eu vim para ver qual era a visão da empresa. Mesmo muitas vezes sentindo essa insegurança, vamos correr atrás para sanar essas todas essas nossas dúvidas”, afirmou.

Além do simulado, os moradores da área também participaram de uma palestra em que puderam fazer questionamentos sobre a fábrica e os possíveis riscos. Entre as dúvidas, estavam questões sobre o funcionamento da indústria petroquímica e pedidos de orientações sobre como agir em caso de problemas reais.

Tabata Cristine, 39, descreveu o impacto que as operações da refinaria causam sobre a comunidade. “Todo mundo fica preocupado porque as chamas são muito altas, tem claridade, ficamos assustados. Não sabemos nem como reagir. Como essa palestra da Recap, a gente também aprende como lidar com tudo isso”, afirmou.

“Temos que aprender a (como fazer a) prevenção. Muitas vezes a Petroquímica solta uma fumaça, as pessoas imaginam que já vai pegar fogo, mas a verdade é que ninguém tem a informação certa. Seria bom que essa ação acontecesse de quatro em quatro meses”, opinou o morador José Cícero da Silva, 54.

O simulado teve como objetivo preparar tanto a comunidade quanto a força de trabalho para possíveis emergências, como incêndios e vazamentos de produtos perigosos.

A iniciativa contou também com o apoio de órgãos como a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a Polícia Militar, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, além da participação da empresa Braskem, que também orientou seus funcionários a deixarem o local como parte do treinamento de evacuação.

O morador do Capuava Claudilei dos Santos, 57, reforçou a importância do simulado, mas mencionou que este foi o primeiro exercício do tipo que presenciou na região. “Acho importante o simulado, mas nasci aqui, tenho 57 anos e agora que estou vendo isso acontecer”, comentou.

Ele ainda relatou problemas com o ar na região: “Um ar fedido, existem vezes que fico até tonto, por conta do ar que eles soltam. Chega a dar dor de cabeça, você fica sem ar”, contou Dos Santos.

Segundo a Petrobras, a ação foi comunicada com antecedência por meio de orientações porta a porta, folhetos explicativos, faixas e mensagens em grupos de WhatsApp mantidos pela equipe de Relacionamento Comunitário. De acordo com apuração do Diário, os moradores de fatos receberam o comunicado prévio informando sobre a realização da ação e de possível maior movimentação de veículos dentro e ao redor da refinaria, além do acionamento do alarme de emergência.

Ainda de acordo com a Petrobras, o exercício é uma ação “de cuidado com a segurança das pessoas e do meio ambiente, tendo por objetivo avaliar os procedimentos de emergências. Sua execução é fundamental para manter treinadas e preparadas as equipes e força de trabalho que atuam diretamente no controle de situações dessa natureza”.