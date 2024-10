Temporal inunda academia de tênis de Rafael Nadal na Espanha e deixa rastro de destruição

As fortes chuvas que atingiram a ilha de Mallorca inundaram a academia do tenista Rafael Nadal nesta segunda-feira. As quadras do complexo esportivo, localizadas na cidade de Manacor, na Espanha, ficaram cobertas de água deixando um rastro de destruição.

Funcionários já começaram a trabalhar na limpeza do local mas, pela intensidade da tempestade, ainda não se sabe quando o complexo vai voltar às suas atividades normais.

Fotos na página oficial dão o tom do estado atual da praça esportiva. Após o susto, os trabalhos de recuperação devem ser iniciados, segundo postagem da Rafa Nadal Academy.

"Obrigado a todos pelas mensagens de carinho após a enorme tempestade. O importante é que estamos todos bem e trabalhando para recuperar o quanto antes a vida normal na academia. Obrigado aos bombeiros de Mallorca e às equipes de manutenção pelo esforço."

Fundada em 2016, a academia foi fundada em 2016 pelo tenista espanhol. O complexo esportivo conta com dezenas de quadras de saibro e piso duro e atente tenistas que queiram se especializar na modalidade.