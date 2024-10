Bolsas de NY fecham sem direção única, à espera da balanços de big techs

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 29, com o Nasdaq alcançando máxima histórica de fechamento antes de balanços de big techs e em dia de correção do Dow Jones.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,25%, aos 41.503,10 pontos. O S&P 500 recuou 0,29%, encerrando em 5.618,26 pontos e o Nasdaq marcou baixa de 0,31%, aos 17.573,30 pontos.

Em dia de dados mistos de emprego e confiança do consumidor nos Estados Unidos, investidores de ações seguiram focados na temporada de balanços. O Nasdaq saltou para seu maior patamar de fechamento enquanto investidores se preparavam para uma maratona de divulgação de balanços pelas big techs.

Alphabet (+1,78%) divulgou resultados logo após o fechamento desta terça, Meta (+2,62%) e Microsoft (+1,26%) publicam na quarta-feira e Apple (+0,12%) na quinta-feira.

Ipek Ozkardeskaya, do Swissquote Bank, nota que as expectativas são grandes para as Magnificent 7 no trimestre, um aumento combinado de 18% nos lucros. "E qualquer passo em falso pode custar aos índices dos EUA seu último rali, já que o restante das ações do S&P 500 deve anunciar crescimento estável de lucro no terceiro trimestre", diz.

Segundo a executiva, 75% das empresas do S&P 500 que divulgaram resultados até agora apresentaram números melhores do que o esperado - no menor patamar desde o quarto trimestre de 2022, e mesmo após partirem de expectativas de lucro que já enfraqueceram significativamente desde o verão do Hemisfério Norte.

Nesta terça, Paypal recuou 3,96% após vender menos do que o esperado no trimestre; e McDonald's teve queda de 0,54% pelo mesmo motivo. AMD subiu 3,96% antes de reportar balanço, e após a OpenAI afirmar que utilizará chips da companhia e da Nvidia (+0,52%) enquanto desenvolve seu próprio produto com Broadcom (+4,20%) e a TSMC.

*Com informações da Dow Jones Newswires