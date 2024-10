Lucro da Alphabet cresce 33,6% e atinge US$ 26,3 bilhões no 3º trimestre

A Alphabet registrou lucro líquido de US$ 26,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 33,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. A empresa controladora do Google também registrou lucros de US$ 2,12 por ação.

Esse valor foi maior do que a estimativa de consenso de da Factset, de US$ 1,84. No mesmo período do ano passado, a empresa registrou lucros de US$ 1,55 por ação.

As receitas consolidadas da Alphabet no terceiro trimestre aumentaram 15% em relação ao mesmo trimestre de 2023, para US$ 88,3 bilhões, ficando acima da estimativa de US$ 86,3 bilhões do mercado.

Às 17h15 (de Brasília) as ações da Alphabet subiam 4,38% no after hours da Nasdaq.