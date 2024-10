David Luiz tem lesões detectadas e aumenta lista de desfalques no Flamengo

O técnico Filipe Luís vai ter de modificar até a escalação alternativa que vinha trabalhando para a visita ao Internacional, nesta quarta-feira, em jogo atrasado do Brasileirão. O zagueiro David Luiz teve duas lesões detectadas e aumenta a lista de desfalques no Flamengo.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta David Luiz não viajará com a delegação para Porto Alegre. O zagueiro está com dor bilateral no Tendão de Aquiles e tornozelo", anunciou o Flamengo em suas redes sociais.

O experiente defensor formaria dupla com Fabrício Bruno em escalação alternativa do time rubro-negro, com os titulares preservados para o duelo de ida da final da Copa do Brasil, domingo, diante do Atlético-MG, no Maracanã.

Por causa da baixa de última hora, Filipe Luís deve utilizar o jovem Cleiton desde o começo no Beira-Rio. O técnico não quer correr riscos com Léo Ortiz e Léo Pereira e nem cogita lançar um dos dois titulares, ciente que precisa neutralizar o ataque mineiro no domingo.

O Flamengo já não tem o volante De la Cruz e o lateral-esquerdo Alex Sandro, por lesão, e também problemas para a Copa do Brasil, e ainda poupará os importantes Arrascaeta e Gerson no meio e o jovem lateral Wesley. O goleiro Rossi também pode ganhar descanso para a entrada de Matheus Cunha.