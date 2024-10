Haddad diz que conversas estão avançando e não há veto de Lula em agenda de gastos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 29, que as conversas em torno da agenda de corte de gastos estão avançando e reiterou que não há veto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, às medidas. Ele afirmou que a equipe econômica tem feito as contas para "fazer uma coisa ajustadinha".

"Ele Lula está pedindo informações e nós estamos fornecendo as informações que ele está pedindo", disse Haddad aos jornalistas.

O ministro reforçou que terá novas reuniões com o chefe do Executivo esta semana, mas evitou cravar uma data para divulgação do pacote de gastos. "Não tem uma data. Ele Lula que vai definir", afirmou.

Haddad disse ainda que a equipe econômica está fazendo as contas para apresentar um pacote de medidas ajustado ao presidente.

Questionado sobre a estimativa de corte de despesas em torno de R$ 30 bilhões a R$ 50 bilhões, o ministro disse que não sabe de onde saiu esse número. "Eu nunca divulguei o número para vocês. Eu não divulgo o número. Porque o número sai depois da decisão tomada", afirmou.

O ministro disse que vai se reunir agora com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mas não antecipou o tema do encontro.

Segundo a agenda do MDIC, ele participa da reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), às 16 horas.