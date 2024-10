Gleisi Hoffmann: 'choque positivo' de Campos Neto seria cortar recurso para crescimento do País

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), criticou nesta terça-feira, 29, em suas redes sociais a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a necessidade de um "choque positivo" vindo da política fiscal para haver redução da taxa de juros.

"Campos Neto segue com suas preleções públicas, algo não recomendado para o cargo que ocupa, ameaçando com juros ainda mais altos para exigir o suicídio fiscal do governo", escreveu a petista em seu perfil no X (antigo Twitter). "O que ele chama de 'choque positivo' é cortar recursos dos investimentos que fazem o País crescer, dos programas que atendem a população e dos aposentados, para satisfazer o insaciável mercado financeiro", acrescentou.

A última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), ocorrida em setembro, decidiu pelo aumento de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic, que ficou no patamar de 10,75%. Durante um evento em Londres na manhã desta terça, Campos Neto relembrou que desde quando o plano real foi implementado as quedas nos juros foram acompanhadas de um choque fiscal "positivo".

Gleisi sugeriu ainda na publicação: "Que tal dar um choque na Selic, baixando essa taxa de juros indecente, responsável pelo crescimento da dívida pública, que é hoje o maior problema fiscal do Brasil?"