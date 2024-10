Horner admite que Red Bull pode trocar Sérgio Perez: 'Decisões difíceis precisam ser tomadas'

A Red Bull surpreendeu no começo de junho ao anunciar a renovação de Sergio Pérez até o fim de 2026. Menos de cinco meses depois, o chefe da escuderia, Christian Horner, admite que os resultados do mexicano não estão agradando e deixou no ar a possibilidade de trocar o segundo piloto já para a próxima temporada.

O companheiro de Max Verstappen completou sua quinta corrida na temporada sem somar pontos no GP do México, no fim de semana, irritando bastante Horner, que não poupou críticas ao piloto - errou no classificatório e largou somente em 18º, terminando uma posição acima em sua corrida local.

"Checo (apelido de Sergio Pérez) novamente teve um fim de semana horrível. Nada deu certo para ele neste fim de semana. Ele sabe que a Fórmula 1 é um negócio baseado em resultados e, inevitavelmente, quando você não está entregando, os holofotes estão firmemente voltados para você", disparou Horner.

"Como equipe, precisamos ter os dois carros marcando pontos e essa é a natureza da Fórmula 1. Da perspectiva da equipe, estamos trabalhando com ele o máximo que podemos para tentar dar suporte", explicou. "Acho que fizemos tudo o que podíamos para apoiar Checo, e continuaremos a fazer isso no Brasil no próximo fim de semana, mas chega um momento em que você não pode fazer muito."

Com o resultado negativo na Cidade do México - Verstappen, punido em 20 segundos, terminou somente em sexto - a Red Bull perdeu a segunda colocação na classificação do Mundial de Construtores para a Ferrari.

São 25 pontos de desvantagem para a escuderia italiana e impressionantes 54 atrás da líder McLaren, restando apenas quatro corridas na temporada. Terminar em terceiro seria o pior resultado da Red Bull no Mundial de Construtores desde 2019, o que pressiona Pérez.

"Olha, os caras do VCARB (equipe parceira da Red Bull) também não tiveram um ótimo dia. E é incrível o quão rápido o mundo pode mudar em sete dias", afirmou o dirigente, em comparação com o GP dos Estados Unidos, um fim de semana antes do México.

"Esse escrutínio (estudo) sempre vai existir e chega um momento em que decisões difíceis precisam ser tomadas", disse Horner, deixando a continuação de Pérez na equipe em xeque. "Agora estamos em terceiro no campeonato de construtores. Nossa determinação é tentar voltar a uma posição vencedora, mas será uma tarefa difícil nas próximas quatro corridas."