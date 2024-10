Lula recebe Evandro Leitão, único prefeito eleito pelo PT em capitais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na tarde desta terça-feira, 29, o prefeito eleito de Fortaleza, único do PT em capitais, Evandro Leitão, no Palácio do Planalto. A informação foi dada pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que também participará do encontro e aguardava o elevador na entrada da sede do governo. Além deles, devem estar presentes o ministro da Educação, Camilo Santana, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães - todos do Ceará.