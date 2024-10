Ponte Preta terá ao menos quatro retornos para confronto direto na Série B

Totalmente focada para o confronto direto com o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta terá várias novidades na escalação na próxima segunda-feira. O técnico interino Nenê Santana pode ter até seis retornos para o duelo decisivo pela permanência na segunda divisão nacional.

Quatro jogadores têm volta certa. O goleiro Pedro Rocha, o lateral-direito Luiz Felipe e os atacantes Jeh e Gabriel Novaes estão à disposição após cumprirem suspensão na rodada passada.

Pedro Rocha pegou quatro jogos de suspensão e terminou de cumprir a sanção na última partida da Ponte. Quem vinha atuando em seu lugar era Luan Ribeiro. Jeh, por sua vez, precisou cumprir dois jogos pelo terceiro cartão amarelo e expulsão direta no clássico com o Guarani. Já Luiz Felipe e Gabriel Novaes cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Todos devem ser titulares contra o Paysandu. O ataque, que vem sofrendo mudanças por necessidade, pode voltar a ser formado por Gabriel Novaes, Jeh e Iago Dias.

O departamento médico ainda trabalha para deixar o elenco com força máxima. O zagueiro Joilson e o volante Emerson seguem tratando problemas musculares.

Após perder para o Mirassol, por 3 a 0, a Ponte Preta segue com 38 pontos, em 14º lugar da tabela da Série B, logo abaixo do Paysandu, 13º, com 40. Quem abre a zona de rebaixamento é o Botafogo, em 17º, com 36 pontos.

O duelo com o Paysandu, pela 35ª rodada, será realizado na segunda-feira (4), às 21h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Depois, a Ponte Preta enfrenta Vila Nova (fora), Sport (casa) e Avaí (fora).