Republicanos lança Hugo Motta à presidência da Câmara após Lira anunciar apoio ao deputado

O Republicanos lançou nesta terça-feira, 29, a candidatura do deputado Hugo Motta (PB) à presidência da Câmara. A cerimônia, na sede do partido em Brasília, ocorreu após o atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), anunciar oficialmente o apoio ao paraibano para sua sucessão. O pleito ocorrerá em fevereiro, e o parlamentar tem como adversários os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

Motta se tornou o candidato de Lira após uma reviravolta em setembro. O candidato do Republicanos era o próprio presidente nacional do partido, Marcos Pereira (SP), que abriu mão da candidatura em favor de Motta. O presidente da Câmara, até então, sinalizava que indicaria Elmar para o cargo. A mudança de planos gerou um rompimento entre Lira e o líder do União Brasil, que se aliou a Brito.

Ao anunciar o apoio, Lira afirmou que o líder do Republicanos "vai manter a marcha da Câmara seguindo esta mesma receita". Aliados de Motta e o próprio Lira têm pressionado a bancada petista a anunciar o mais rápido possível o apoio ao líder do Republicanos. Foi oferecido ao PT o comando da 1ª Secretaria da Câmara na futura composição da Mesa Diretora.

Além disso, como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o partido negocia a indicação para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), e os cotados são a própria presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e o líder da bancada de deputados, Odair Cunha (MG).

O nome de Motta aparecia desde o ano passado, nos bastidores, como uma opção para a presidência da Câmara. No entanto, ele não estava entre os principais cotados para a sucessão porque o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, tinha a preferência no partido.

Na avaliação de lideranças do Congresso, Motta conseguiu "subir os degraus" da Câmara e ganhar influência aos poucos. Aliados dizem que ele sempre procurou aprender com os políticos mais experientes. Foi "pupilo" do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e soube atuar nos bastidores, até se tornar o favorito de Lira para a sucessão.

Depois de ter integrado a base dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, Motta hoje é próximo ao governo Lula e um dos principais interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Legislativo.

De atuação discreta, Motta é considerado o "braço direito" de Lira. Os dois costumam fazer caminhadas juntos, na Península dos Ministros, em Brasília, área verde próxima à Residência Oficial da Presidência da Câmara.

O líder do Republicanos é mais próximo de Lira e do presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), do que de Marcos Pereira. Segundo aliados, ele é firme quando se posiciona, mas acaba fazendo o que Lira quer.

Na primeira eleição de Lira para a presidência da Câmara, em 2021, Motta foi o "anfitrião" na Paraíba. O deputado alagoano contava com um "chefe de campanha" em cada Estado. A relação entre os dois, segundo interlocutores, é de "respeito" e "amizade".

Como mostrou o Broadcast Político em julho, apesar de Elmar ter sido apresentado desde o começo das discussões como o favorito de Lira, havia crescido nos últimos meses a percepção entre deputados de que o presidente da Câmara, na verdade, estudava uma forma de viabilizar o nome de Motta para a sucessão.

Alguns sinais da articulação por Motta foram dados em junho, durante o Fórum Jurídico de Lisboa, evento realizado na capital de Portugal pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conhecido como "Gilmarpalooza". Lira e os líderes do Centrão estavam por lá.

Em um evento do agro na semana passada, em São Paulo, Motta estava ao lado de Lira e pregou contra o que chamou de "agenda de radicalização".

Aliados de Motta dizem que ele é "correto", "competente" e tem "palavra", ou seja, cumpre o que promete, é atencioso com os deputados, não apenas com os líderes, mas também com o chamado "baixo clero", parlamentares de pouca expressão política na Câmara.

Apesar de ser hoje próximo ao governo petista, Motta votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Na época, ele era do mesmo partido e aliado de Eduardo Cunha, algoz de Dilma.

Ele fazia parte de um grupo de deputados conhecidos como a "tropa de choque de Cunha". Esse time incluía também Lira, Carlos Marun (MDB-MS), Wellington Roberto (PL-PB), Cacá Leão (PP-BA) e André Fufuca (PP-MA), atual ministro do Esporte.

Motta tem 34 anos e é médico. Foi filiado ao MDB até 2018, quando migrou para o Republicanos. Depois de atuar como deputado estadual na Paraíba, foi eleito deputado federal em 2010, aos 21 anos. Está, atualmente, no quarto mandato como deputado federal.

Foi relator, em 2021, da chamada "PEC emergencial", que permitiu ao governo Bolsonaro pagar auxílios na pandemia de covid-19, e também da PEC dos Precatórios. Em 2015, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou suspeitas de corrupção na Petrobras.