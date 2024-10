Editor da France Football diz que foi pressionado pelo Real antes da cerimônia do Bola de Ouro

Antes da cerimônia da Bola de Ouro, organizada pela France Football, Real Madrid, em apoio a Vinícius Júnior, optou por cancelar a viagem a Paris para acompanhar, presencialmente a cerimônia. Vincent Garcia, editor-chefe da revista, revelou que foi pressionado pelo clube merengue nos dias anteriores ao evento para revelar o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo.

Neste ano, diferentemente de outras edições, a Bola de Ouro não revelou antes da cerimônia quais jogadores venceram as premiações. Anteriormente, o melhor jogador do mundo era entrevistado pela France Football e ficava sabendo da vitória na Bola de Ouro antes mesmo de ser anunciado no Théâtre du Châtelet, em Paris. Segundo Garcia, o Real Madrid forçou a revista a revelar o vencedor neste ano.

"Fomos muito claros com eles e todos os outros clubes. Este ano, o clube vencedor e o vencedor do prêmio (de melhor jogador do mundo) não seriam avisados. Eu pensei que todos tinham concordado, mas no último momento, eu não sei por qual motivo, eles queriam mudar a regra", disse, em entrevista à LÉquipe TV. "Tive muita pressão do Real Madrid, mas, como acontece com outros clubes, fui sempre claro e justo. Talvez o meu silêncio os tenha levado ao limite, mas fiz igual com os outros."

O Real Madrid organizou um boicote à premiação nesta segunda-feira. Como resultado do sentimento de injustiça, também cancelou uma transmissão que teria sobre a Bola de Ouro em seu canal oficial, a RMTV. "A Bola de Ouro deixa de existir para nós", afirmou o clube em comunicado. Mesmo assim, Carlo Ancelotti e o clube foram premiados na noite desta segunda-feira, em Paris.

Garcia entende que a derrota de Vini Jr. na premiação de melhor jogador do mundo se deu pelo grande número de jogadores do Real Madrid na disputa. Além do brasileiro, Dani Carvajal, Toni Kross e Jude Bellingham ficaram no top 10 da premiação. "Todos os clubes favoritos nos forçaram a ceder a informação. Obviamente, Vini provavelmente sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal entre os cinco primeiros porque, matematicamente, levou alguns pontos dele. Também resume a temporada do Real, e os jurados dividiram suas escolhas, o que beneficiou Rodri", afirmou.