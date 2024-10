Taxa de rolagem total fica em 98% em setembro e é de 113% no acumulado do ano, afirma BC

A taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazo captados no exterior ficou em 98% em setembro, informou o Banco Central (BC). Em igual mês de 2023, era de 86%. Quando abaixo de 100%, o patamar significa que não houve captação de valor em quantidade suficiente para rolar compromissos das empresas no período, ficando um pouco abaixo do total.

A taxa de rolagem dos títulos de longo prazo ficou em 203%, muito acima do nível observado em igual mês de 2023, de 52%. A taxa dos empréstimos diretos atingiu 77%, contra 94% em setembro do ano passado.

No acumulado de 2024, até setembro, a taxa de rolagem total ficou em 113%. A taxa dos títulos de longo prazo foi de 200% e a dos empréstimos diretos, de 103%.