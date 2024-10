Remessa de lucros e dividendos é de US$ 4,505 bilhões em setembro, revela BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve saldo negativo de US$ 4,505 bilhões em setembro, informou o Banco Central (BC). Em setembro de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 2,955 bilhões.

O BC informou também que as despesas com juros externos somaram US$ 2,068 bilhões em setembro, contra US$ 2,146 bilhões em igual mês do ano passado.

No acumulado de 2024, até setembro, o saldo da rubrica de lucros e dividendos é negativo em US$ 34,311 bilhões. As despesas com juros somam US$ 21,577 bilhões.

Ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 1,684 bilhão em setembro, informou o Banco Central. Em igual mês de 2023, o resultado havia sido negativo em US$ 481 milhões.

O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi positivo em US$ 410 milhões. Em igual mês do ano passado, havia sido positivo em US$ 4 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou positivo em US$ 4,323 bilhões. No mesmo mês de 2023, havia somado US$ 2,311 bilhões.

No acumulado de 2024 até setembro, o investimento estrangeiro em ações brasileiras tem saldo negativo de US$ 10,226 bilhões, enquanto o investimento em fundos de investimento tem entrada líquida de US$ 1,766 bilhão. O saldo em títulos de renda fixa negociados no País nesse período é positivo em US$ 10,704 bilhões.