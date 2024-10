Promotor processa Musk por doação de US$ 1 milhão para impulsionar campanha de Trump

Um promotor público da Filadélfia entrou com um processo na segunda-feira, 28, para interromper as doações de US$ 1 milhão feitas por Elon Musk como parte do esforço de sua organização política para impulsionar a campanha presidencial do republicano Donald Trump.

O processo do promotor público democrata Larry Krasner é a primeira ação legal a ser movida sobre o sorteio do America PAC, que oferece US$ 1 milhão todos os dias até 5 de novembro para uma pessoa em estados-chave para definir a eleição.

O gabinete de Krasner disse que o processo, que acontece pouco mais de uma semana antes do dia da eleição, não impede uma possível ação criminal.

"O promotor público da Filadélfia é encarregado de proteger o público de perturbações públicas e práticas comerciais desleais, incluindo loterias ilegais. O promotor também é encarregado de proteger o público de interferências na integridade das eleições", disse o gabinete de Krasner em uma declaração publicada em seu site.

Em pergunta enviada por e-mail para comentar o processo e se os prêmios em dinheiro continuariam, um porta-voz do America PAC, comitê de ação política do magnata da tecnologia bilionário, enviou um link para uma postagem do X, que mostrava o último ganhador de US$ 1 milhão segurando um cheque.

Antes do processo, especialistas em direito eleitoral levantaram questões de que ele viola a lei federal que proíbe qualquer pessoa de pagar uma pessoa para votar ou se registrar para votar. O problema é que ganhar o prêmio exige que os concorrentes sejam registrados para votar em um dos poucos estados-chave.

Mas o processo deixa claro que não se trata de compra de votos. Em vez disso, diz o promotor, o caso se concentra na execução de uma loteria.

"Este caso é muito simples porque o America PAC e Musk estão, indiscutivelmente, violando as proibições estatutárias da Pensilvânia contra loterias ilegais e enganando os consumidores", diz o processo.

Entre os enganos estão a ausência de regras do concurso, incluindo informações sobre a probabilidades de ganhar e detalhes sobre como os vencedores são selecionados.

Refletindo a importância do estado na eleição, a democrata Kamala Harris e Trump fizeram inúmeras visitas recentes à Pensilvânia, incluindo a sessão de fotos de Trump em um McDonald's suburbano da Filadélfia e a visita de Harris no domingo à cidade, que incluiu paradas em uma igreja e uma barbearia.

Falando em Delaware após votar na segunda-feira, o presidente Joe Biden chamou a doação de "totalmente inapropriada".

Alguns participantes dos eventos de Musk têm uma visão diferente.

Michele Costantino, de 64 anos, uma administradora de saúde aposentada de Elverson, Pensilvânia, disse que achou a doação uma "boa ideia".