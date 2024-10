Esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se não regularmos, afirma Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu a regulação das redes sociais e afirmou que a esquerda "vai continuar sendo massacrada" por conta do algoritmo das plataformas virtuais.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

Na ocasião, Gleisi havia admitido que o partido tinha expectativas de resultados melhores nas eleições municipais deste ano.

"Claro que vocês vão perguntar: o PT precisa modernizar e ampliar o seu discurso. Eu ouço muito isso. É verdade, nós precisamos modernizar e ampliar nosso discurso, sem perder de vista os princípios e o programa que nos trouxe até aqui", afirmou.

Gleisi prosseguiu: "Tem uma base que veio conosco até aqui e enfrentou os piores momentos, quando nós estávamos nos piores momentos. Não é esquecendo que a gente vai ampliar".

Em seguida, a petista falou sobre a comunicação do partido com a população.

"Falam também muito de comunicação. Eu acho que nós tivemos um avanço na nossa comunicação, falando como partido e da campanha em 2022. Mas não é fácil disputar as redes sociais do jeito que elas estão colocadas", disse.

Gleisi continuou: "Não sei se vocês viram uma entrevista do Felipe Neto em que ele diz: eu não concordo muito com a esquerda e a sua forma de se comunicar, mas o problema é que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se a gente não mudar, se a gente não tiver regulação das redes sociais".

A presidente do PT afirmou que "o algoritmo privilegia o tipo de conversa e de intervenção que dá vazão para a violência, para o ódio e para o preconceito" e que "quem trata assim nas redes acaba levando o maior engajamento, porque as redes visam o lucro".