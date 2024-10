Lucro da Ford cai para US$ 900 milhões no trimestre encerrado em setembro

A Ford teve lucro de US$ 900 milhões no trimestre encerrado em setembro, valor US$ 300 milhões menor do que o lucro registrado em mesmo período do ano anterior. Diluído por ação, o lucro ajustado foi de US$ 0,49, em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.

No mesmo período, as vendas da Ford foram de US$ 46 bilhões, levemente acima dos US$ 45 bi esperados pelos analistas, e maior do que os US$ 43,8 bi registrados no ano passado. Porém, a montadora atualizou para baixo seu guidance de lucro operacional para 2024, agora em cerca de US$ 10 bilhões.

O intervalo fornecido anteriormente era de US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões.

Às 17h40 (de Brasília), as ações da Ford caíam 4,31% no after hours de Nova York.