Eduardo Suplicy diz estar com câncer linfático e que já faz imunoquimioterapia

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) anunciou nesta segunda-feira, 28, em suas redes sociais ter recebido em julho deste ano o diagnóstico de câncer linfático e que está em tratamento imunoquimioterápico.

"Recebi em julho o diagnóstico de linfoma não-Hodgkin e estou em tratamento imunoquimioterápico, sob os cuidados do Hematologista Dr. Celso Arrais e sua equipe", escreveu Suplicy no Facebook. A doença se origina no sistema linfático, onde estão os linfócitos, tipo de glóbulo branco responsável pela defesa do organismo. O tratamento, a imunoquimioterapia, combina a quimioterapia - que utiliza medicamentos para combater as células cancerosas - com imunoterapia - a qual visa restaurar e estimular o sistema imunológico do corpo para combater o câncer.

Segundo o deputado, ele continua suas atividades na Assembleia Legislativa de São Paulo, assim como suas aulas de ginástica. "Felizmente meus exames já apresentam bons resultados", afirmou Suplicy.

Ele prosseguiu: "Por recomendação médica, estou com atividades públicas restritas por causa da minha baixa imunidade. Agradeço o apoio, as orações e as energias positivas para que eu possa me recuperar o mais breve possível. A minha luta só termina quando eu ver implantada no Brasil e no mundo a Renda Básica de Cidadania. Felicidades a todas e todos!".