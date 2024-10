Orçamento terá decisões díficeis para buscar crescimento de longo prazo, diz premiê britânico

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que o primeiro orçamento de seu governo terá o foco na classe trabalhadora, restabelecerá os serviços públicos desmoronados e buscará o crescimento de longo prazo, segundo pronunciamento realizado nesta segunda-feira. O discurso antecede a apresentação das propostas orçamentárias prevista para ocorrer na quarta-feira, dia 30 de outubro.

São os trabalhadores que pagam o preço quando o seu governo não consegue proporcionar estabilidade econômica", disse o premiê. "Eles estão fartos de crescimento lento, padrões de vida estagnados e serviços públicos em ruínas."

"Vamos manter nosso caminho, seguir em direção a decisões difíceis, superar a 'política engessada' de curto prazo", afirmou. "É claro que haverá decisões difíceis para reconstruir a Grã-Bretanha", disse.

Uma das medidas é que o teto para a tarifa de ônibus na Inglaterra subirá de 2 libras para 3 libras no fim do ano, já que os recursos para o subsídio fa tarifa no nível atual terminarão no fim do ano.

Starmer afirmou, contudo, que a política de austeridade que puniu os trabalhadores britânicos e manteve o baixo crescimento acabou. "Vamos fechar o livro da austeridade e caos deles", afirmou, criticando as decisões tomadas pelo governo anterior liderado pelos conservadores.

O premiê voltou a se referir ao buraco negro de 22 bilhões de libras (equivalente a US$ 29 bilhões) deixado como legado financeiro pelo governo anterior.

"Estabilidade, investimento e reforma. Essa é a maneira que vamos consertar o NHS, reconstruiremos a Grã-Bretanha e protegeremos os contracheques dos trabalhadores. Cumprindo o mandato da mudança.", disse Starmer, referindo-se ao Serviço Nacional de Saúde britânico.

Afirmou ainda que este será ainda o primeiro orçamento entregue por uma mulher, em referência à ministra das Finanças, Rachel Reeves, o que gerará orgulho.