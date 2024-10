Mercadante: recurso aprovado para setores-chaves supera o acumulado nos 4 anos anteriores

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 28, que, em menos de dois anos de sua gestão, o total de recursos aprovados para setores-chave da economia brasileira superou o volume acumulado nos quatro anos do governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Na indústria, na agricultura e na infraestrutura, nós aprovamos mais crédito nesses últimos dois anos do que nos quatro anos anteriores", declarou Mercadante, no 7º Fórum Brasil de Investimentos (BIF, na sigla em inglês) que a ApexBrasil realiza na capital paulista.

Ele disse que estão previstos "anúncios importantes" de investimentos até o fim do mês. "O Brasil deve crescer 3,1% este ano, segundo as projeções. Quem está liderando esse crescimento é a indústria, e o investimento voltou", afirmou. "O consumo ocupa a capacidade produtiva das empresas, e o que vem depois é investimento."

Mercadante lembrou que o mercado de trabalho está aquecido, produzindo a maior massa de salários da história do País.

"Quero parabenizar o Ministério da Fazenda pelo esforço. De vez em quando a gente tem arranca-rabo, mas isso faz parte", brincou Mercadante.

O presidente do BNDES voltou a mencionar a necessidade de um corte de gastos de governo para endereçar expectativas e "resolver a taxa de juros". "Acho que temos todas as condições de atingir grau de investimento, o governo tem que cortar gastos e reverter as expectativas", discursou.