Aprovar tributária até o fim do ano é fundamental pra reduzir taxa de juros, diz ministro

O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, reiterou que a reforma da tributária está entre as prioridades do governo federal para o restante do ano e disse que a aprovação da regulamentação ainda neste ano é "fundamental para reduzir a taxa de juros". Na semana passada, o Senado divulgou o cronograma da tramitação da regulamentação da reforma. Pimenta deu entrevista na tarde desta segunda-feira, 28, à GloboNews.

Ele também disse que o governo vai aproveitar o final para fazer entregas. "O presidente Lula sempre diz, agora não é hora de inventar mais nada, é hora de fazer, ocupar o território, viajar pelo Brasil, fazer as entregas daquilo que o governo está realizando", afirmou.

A respeito do desempenho do PT nas eleições municipais, Pimenta disse que o "PT tem que avançar nas suas pautas, no seu programa, recuperar capacidade de presença nos territórios, reconstruir conexão com juventude, especialmente na periferia".

Ele ressaltou que há uma "conjuntura nova" e que esse é um debate feito pela esquerda em todo o mundo.