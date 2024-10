Indignado, Real Madrid diz que prêmio Bola de Ouro 'não existe mais'

O Real Madrid demonstrou sua indignação com a suposta derrota de Vinícius Júnior na Bola de Ouro, que será entregue nesta segunda-feira. O clube espanhol considerou que seria um desrespeito o jogador brasileiro não levar o prêmio deste ano. Por isso, decidiu não comparecer ao evento a ser realizada em Paris.

"A Bola de Ouro deixa de existir para nós", teria dito o clube espanhol ao jornal espanhol Marca. O time espanhol mandaria uma delegação de 50 pessoas para a capital francesa, para a cerimônia de entrega do prêmio. No entanto, o clube teria recebido a informação de que Vini Jr. não seria o vencedor do prêmio e decidiu organizar um boicote ao evento. Nenhum jogador do elenco comparecerá ao evento.

Considerado o grande favorito à premiação, Vini Jr. venceu com o time madrilenho o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da última temporada europeia. Muitos jornais espanhóis já cravavam a vitória do brasileiro na premiação.

O suposto vencedor da Bola de Ouro deste ano seria o meio-campista espanhol Rodri, que foi parte do elenco que levou a Eurocopa deste ano e foi considerado o melhor jogador da edição. Organizado pela revista France Football, o prêmio ganhou nesta vez apoio da Uefa, que realiza o torneio de seleções europeu.

Como resultado do sentimento de injustiça, o Real Madrid também cancelou uma transmissão que teria sobre a Bola de Ouro em seu canal oficial, a RMTV.

Além de Vini Jr., outros nomes do Real Madrid - que concorre também a melhor time masculino - estão competindo por prêmios. Carlo Ancelotti, treinador da equipe, pode vencer como melhor técnico masculino. Arda Güler concorre como melhor jovem e Andreï Lounine como melhor goleiro. Jude Bellingham, Federico Valverde, Toni Kroos, Dani Carvajal, Kylian Mbappé e Antonio Rüdiger brigam pela Bola de Ouro assim como o brasileiro.