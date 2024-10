Irã diz que tem direito de responder Israel em 'momento apropriado' e convoca reunião na ONU

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, escreveu uma carta para solicitar reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que seu país tem o direito de responder aos ataques recentes de Israel "no momento apropriado". No documento, ele acusa uma violação israelense da soberania e a integridade territorial iraniana.

Araghchi pediu ao Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, para "tomar uma posição firme e condenar o regime israelense por cometer esses atos de agressão de forma forte e inequívoca".

O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, chamou o pedido de "outra tentativa do Irã de nos prejudicar". "Nós defenderemos o direito de Israel de se defender", disse em declaração, enfatizando que o ataque foi retaliatório.

O Conselho de Segurança agendou uma reunião na tarde desta segunda-feira, 28, às 16h (de Brasília). O pedido do Irã foi apoiado pela Rússia, China e Argélia. Fonte: Associated Press.