Após perder eleição em Fortaleza, André Fernandes diz que resultado 'significa uma vitória'

O deputado federal André Fernandes (PL) se manifestou neste domingo, 27, após ser derrotado na disputa à prefeitura de Fortaleza. Ele obteve 705.295 votos (49,62% dos votos válidos). O deputado estadual Evandro Leitão (PT) foi eleito com 716.133 votos (50,38%), uma diferença de 10.838 votos.

"A nossa campanha, independentemente desse resultado, já foi um sucesso, já foi histórico aqui em Fortaleza", disse. "A gente conseguiu mostrar que não só Fortaleza, mas o Estado do Ceará está nessa nova direção, ruma à mudança, rumo à prosperidade, rumo a algo nunca vivido antes. Saio daqui muito feliz, nenhum jogo de loteamento de espaço público, e esse resultado apertado para a gente significa uma vitória", disse. "Eu ainda tenho muito o que fazer não só por Fortaleza, mas pelo Estado do Ceará."

No primeiro turno, André Fernandes terminou à frente do adversário, com 562.305 votos (40,20% dos votos válidos). Evandro Leitão obteve 480.174 votos (34,33%) - único petista eleito em uma capital em 2024. A escolha dele foi uma aposta do ministro da Educação, Camilo Santana, e deixou evidente a briga entre os irmãos Ferreira Gomes.

No segundo turno, a campanha teve reforço do ex-governador Cid Gomes (PSB), que atuou na mobilização de prefeitos de municípios do interior para fortalecer a campanha petista na reta final. Porém o ex-ministro Ciro Gomes, que segue no PDT, fez declarações duras contra o petista. Inclusive, outras lideranças do partido ligadas a Ciro, como o ex-prefeito Roberto Cláudio e um grupo de vereadores da capital apoiaram publicamente Fernandes no segundo turno.

A guinada à direita de Ciro rendeu críticas de correligionários e nomes ligados à esquerda. O então prefeito José Sarto (PDT) não declarou apoio público a nenhum dos candidatos, mas secretários e ocupantes de cargos na sua gestão municipal fizeram campanha nas ruas e nas redes sociais para declarar voto no candidato do PL. Por esses desgastes criados no PDT e por refletir a polarização PT e PL, a eleição de Fortaleza ganhou dimensão nacional.

Carlos Lupi, presidente nacional do partido e ministro do Trabalho no governo Lula, declarou apoio a Evandro Leitão. O deputado federal e presidente estadual do PDT, André Figueiredo, entrou ativamente na campanha petista mesmo depois de manifestar neutralidade.

O PT volta ao comando da prefeitura de Fortaleza após 12 anos. O partido é oposição na Câmara Municipal na atual gestão do prefeito José Sarto.