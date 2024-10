Campos Neto: aprofundamento do mercado de juros normalmente aumenta poder da política monetária

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o Brasil tem passado por um processo de "aprofundamento" do mercado de renda fixa, que tende a resultar em um aumento do poder da política monetária. Ele destacou, no entanto, que é difícil estimar o efeito líquido desse processo, quando se leva em conta o crescimento do crédito direcionado.

"O mercado olha muito para o que é o crédito subsidiado e qual seria o seu impacto no juro real neutro, mas também acho que há um aprofundamento do mercado", afirmou Campos Neto, em uma reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank, em Londres.

O banqueiro central ponderou que as emissões do mercado de renda fixa cresceram e que mesmo instrumentos isentos de impostos, como LCAs e LCIs, têm essa característica levada em conta nos preços. "Você tem um ajuste inicial porque é livre de impostos, mas não é como se isso não fosse influenciado pela política monetária", ele afirmou.