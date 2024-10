Projeção de crescimento da construção civil em 2024 sobe de 3% para 3,5%, diz CBIC

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) informou nesta segunda-feira, 28, que houve uma revisão positiva na projeção de crescimento da construção civil para 2024, elevada de 3% para 3,5%. O grupo cita o aquecimento do mercado de trabalho, um bom desempenho da área imobiliária e a expectativa de crescimento "mais robusto" da economia.

Essa expectativa em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) considera o ano de 2024 e o início de 2025. Em setembro, o Banco Central do Brasil elevou de 2,3% para 3,2% a projeção de crescimento do PIB em 2024, no Relatório Trimestral de Inflação.

A CBIC menciona a "resiliência do mercado de trabalho", ao reforçar que nos primeiros oito meses de 2024 o País gerou mais de 1,7 milhão de novas vagas com carteira assinada, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego.

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção pontua adicionalmente expectativas positivas dos empresários quanto a novos lançamentos imobiliários e compras de insumos.

A Câmara considera, por outro lado, que "o novo ciclo de taxa de juros e das dificuldades no crédito imobiliário preocupam" o setor. O argumento é que há perspectiva de novos aumentos na taxa de juros, o que pode "deprimir" investimentos.

"Esperamos um crescimento do setor bem mais moderado para o ano que vem, em função de limitadores (como juro)", avaliou o presidente da CBIC, Renato Correia, em coletiva para divulgar os indicadores econômicos nacionais da construção civil do 3º trimestre de 2024.

Ele acrescentou que o cenário futuro está marcado por "incertezas", o que pode comprometer os resultados no fim de 2024 e início de 2025.