Lula não irá à COP no Azerbaijão, e Alckmin representará Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai mais à Conferência do Clima das Nações Unidas deste ano, que será realizada em Baku, no Azerbaijão. Em vez dele, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, irá representando o Brasil. As informações são da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom).

A previsão anterior era que Lula ficasse no Azerbaijão de 10 a 12 de novembro. De acordo com a assessoria do Planalto, o cancelamento é para o petista poder se concentrar nas reuniões da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru, e do G20, no Brasil.

O petista já havia cancelado sua ida à Rússia, para a Cúpula dos Brics, e para uma conferência sobre biodiversidade na Colômbia, depois de sofrer um acidente doméstico. Lula caiu no banheiro em 19 de outubro, bateu a cabeça e precisou fazer uma série de exames de acompanhamento nos dias seguintes.