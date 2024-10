CEO da McLaren vê punições a Verstappen no México insuficientes e pede 'corrida limpa' na F-1

A guerra entre Red Bull e McLaren na Fórmula 1 ganhou novos capítulos neste domingo, com Max Verstappen e Lando Norris mais uma vez travando disputa quente por posição na pista. No GP dos Estados Unidos, há uma semana, o inglês foi punido com cinco segundos. Desta vez, no México, foram aplicadas duas penalidades de 10 segundos ao holandês. CEO da equipe britânica, Zak Brown achou "insuficientes" as punições, definiu a situação entre os pilotos como "ridícula" e pediu por "corrida limpa" nesta reta final de temporada.

Com o segundo lugar de Norris no México, e a consequente sexta posição de Verstappen, a diferença na briga pelo título caiu para 47 pontos. E pode ser reduzida ainda mais com a possibilidade de o holandês trocar o motor para o GP de São Paulo, no próximo fim de semana, e sair do fim do grid.

A briga entre os pilotos começou na volta 10 na Cidade do México, quando Norris tentou a ultrapassagem na curva 4 e foi empurrado para fora da pista, tendo de andar na grama - geraria a primeira punição a Verstappen. Logo depois, na curva 8, o holandês tentou recuperar a posição e ambos novamente deixaram a pista, ultrapassados por Charles Leclerc, da Ferrari.

A manobra novamente rendeu penalidade de 10 segundos a Verstappen, com os comissários entendendo que o tricampeão levou vantagem sobre Norris. O piloto da Red Bull cumpriu as punições em seu pit stop e acabou despencando para o sexto lugar no resultado final.

Mesmo com o rival punido Brown não aceitou muito bem a decisão "econômica" dos comissários do Grande Prêmio do México: "Provavelmente não foram suficientes", disparou o americano, na Sky Sports, cobrando "profissionalismo" dos pilotos. "Quero dizer que está ficando um pouco ridículo. Eu aplaudo os comissários, mas chega. Vamos apenas ter uma boa corrida limpa daqui para frente."

O dirigente, contudo, descartou entrar em recurso na Federação Internacional de Automobilismo (FIA) como fizera no GP dos Estados Unidos achando injusta a punição a Norris em "disputa sadia". "Acho que os comissários estão cuidando disso e fica claro pelas penalidades que eles avaliaram, então não acho que precisamos fazer nada, apenas deixar os comissários fazerem seu trabalho", frisou. "Eles fizeram um bom trabalho neste fim de semana."

Deixando as polêmicas de lado, Zak Brown elogiou Norris e também a vencedora Ferrari. "Lando dirigiu brilhantemente, parabéns a Carlos (Sainz), ele fez uma corrida brilhante. Foi uma corrida emocionante", disse, já prevendo quatro GPs finais de intensa disputa.

"Está muito mais apertado do que eu gostaria que fosse", afirmou Brown sobre a batalha entre as equipes no Mundial de Construtores. "Mas é ótimo para a Fórmula 1, ótimo ver a McLaren (566 pontos) e a Ferrari (537) indo para o campeonato. Certamente não podemos descartar a Red Bull (512), eles não estão muito atrás, mas será um final de temporada emocionante."