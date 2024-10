Juros futuros renovam mínimas, com maior ênfase nos DIs longos

As taxas de juros negociadas no mercado futuro vêm ampliando o ritmo de queda nos últimos minutos, com maior ênfase na ponta longa na manhã desta segunda-feira, 28. A aceleração ocorre em sintonia com a queda do dólar nos últimos minutos, e também com a redução mais firme dos juros dos Treasuries, que agora recuam em toda a curva.

As quedas dos preços do petróleo e a adoção da bandeira amarela na conta de energia elétrica, anunciada na sexta-feira, são dois fatores que também contribuem, por representarem menor potencial inflacionário.

Às 10h05, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 12,252%, contra 12,256% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2026 projetava 12,635% ante 12,691% do ajuste anterior.

Na ponta longa, o DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 12,73%, contra 12,82% do ajuste da sexta-feira. Na mínima, esse contrato atingiu 12,71%.